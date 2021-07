Scandalo Vaticano, il parroco di Becciu: “Comunità vicina a cardinale” (Di sabato 3 luglio 2021) La Comunità di Pattada, il paese sardo del cardinale Angelo Becciu rinviato a giudizio insieme ad altre nove persone dopo l’inchiesta partita dallo Scandalo del palazzo londinese, si stringe attorno al cardinale al quale non ha mai fatto mancare stima e vicinanza. “Ci si aspettava una svolta positiva – dice all’Adnkronos il parroco di Pattada, don Gianfranco Pala, grande amico di Becciu – Ma la fiducia è che la verità alla fine restituirà la dignità. Rinnoviamo insieme alla Comunità, affetto e stima, vicinanza e ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Ladi Pattada, il paese sardo delAngelorinviato a giudizio insieme ad altre nove persone dopo l’inchiesta partita dallodel palazzo londinese, si stringe attorno alal quale non ha mai fatto mancare stima enza. “Ci si aspettava una svolta positiva – dice all’Adnkronos ildi Pattada, don Gianfranco Pala, grande amico di– Ma la fiducia è che la verità alla fine restituirà la dignità. Rinnoviamo insieme alla, affetto e stima,nza e ...

