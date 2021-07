Rapine, furti e ricettazione: due arresti nel Salernitano (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno eseguito due ordinanze applicative di misura cautelare personale emesse dal gip. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 21enne (in carcere) e di un 33enne (divieto di dimora nel Salernitano), entrambi marocchini. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Bianca Rinaldi e hanno riguardato diversi episodi di rapina aggravata con arma da taglio, furto e ricettazione commessi lungo il litorale tra Eboli e Battipaglia nei mesi di ottobre e novembre 2020. I militari, grazie alle immagini delle telecamere di video ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno eseguito due ordinanze applicative di misura cautelare personale emesse dal gip. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 21enne (in carcere) e di un 33enne (divieto di dimora nel), entrambi marocchini. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Bianca Rinaldi e hanno riguardato diversi episodi di rapina aggravata con arma da taglio, furto ecommessi lungo il litorale tra Eboli e Battipaglia nei mesi di ottobre e novembre 2020. I militari, grazie alle immagini delle telecamere di video ...

