Patate alla birra: al forno o in padella sono una meraviglia! (Di sabato 3 luglio 2021) Le Patate alla birra sono un contorno davvero strepitoso. Saporite, croccanti fuori e morbide dentro, perfette da infornare o da saltare in padella, qualunque tipo di cottura scegliate, vi garantiranno un vero e proprio successo. Questi tuberi, si sa, sono sempre amatissimi; le ricette per prepararle sono infinite, ma forse nessuno aveva ancora pensato di prepararle così! Hanno un retrogusto talmente unico e particolare che diventeranno il vostro cavallo di battaglia per stupire gli ospiti ad una cena di ritrovo. Curiose di scoprire come ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 luglio 2021) Leun contorno davvero strepitoso. Saporite, croccanti fuori e morbide dentro, perfette da infornare o da saltare in, qualunque tipo di cottura scegliate, vi garantiranno un vero e proprio successo. Questi tuberi, si sa,sempre amatissimi; le ricette per prepararleinfinite, ma forse nessuno aveva ancora pensato di prepararle così! Hanno un retrogusto talmente unico e particolare che diventeranno il vostro cavallo di battaglia per stupire gli ospiti ad una cena di ritrovo. Curiose di scoprire come ...

