Paolo Villaggio | l’omaggio a Roma a 4 anni dall’addio

"Io non mi permetterei mai di giocare, si figuri se mi permetterei di vincere, sire." – con sagace ironia Paolo Villaggio offrì un ritratto grottesco e smaliziato del cosiddetto 'italiano medio', grazie al ragioniere Ugo Fantozzi. Personaggio letterario, nato dalla mente dello stesso comico, ha dato seguito a una tra le saghe cinematografiche italiane di maggior successo di sempre. E, al contempo, ha consegnato definitivamente il nome di Villaggio alla gloria cinematografica e non solo. Oggi 3 luglio, infatti, ricorrono 4 anni dalla scomparsa del comico genovese e diverse personalità hanno deciso di rendergli omaggio.

