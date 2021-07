Paola Perego a Belve | “Ho portato tante corna e ho pensato di farla finita”

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021) Televisione La conduttrice si è raccontata senza filtri a Francesca Fagnani: i problemi personali e le difficoltà lavorative Pubblicato su 3 Luglio 2021si è raccontata senza filtri nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fagnani nel programma, in onda venerdì 2 luglio su Rai2. Una lunga chiacchierata in cui la conduttrice ha affrontato diversi temi spinosi che l’hanno coinvolta in prima persona. Nessuna sottrazione,ha risposto a tutto: dai problemi personali a quelli relativi alla sua carriera. Senza troppo girarci attorno e con parole nette, la...