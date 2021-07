«P! galerie» | il fascino primitivo degli oggetti domestici

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021) Le Corbusier amava dire che l’architettura è a servizio “di uomo (bestia), cuore e spirito”: “Servir a? la be?te, et au coeurs, et a? l’esprit”. L’architettura, come il design e l’arte, possiedono infatti una natura metafisica ed emozionale. Per essere intuite richiedono l’uso del nostro inconscio, soprattutto quando un’opera e? complessa e profonda. L’esposizione si articola in grandi serre, dominate da una luce calda e morbida.dall’estetica razionale disposti in ordine apparentemente casuale. Ad un primo sguardo ci illudono possano essere il risultato di un design semplice ed essenziale. Une ...