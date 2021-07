Miriam Sette moglie Spinazzola | “lo rifarei altre 1000volte” | parole intense

Advertising

fanpage : “Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte'. Il toccante messaggio della moglie di Spinaz… - infoitsport : Miriam Sette scrive al marito Leonardo Spinazzola: la toccante lettera dopo l’infortunio - sportli26181512 : Il commovente post della moglie di Spinazzola: 'Dopo la tempesta c'è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene. Sei fo… - Grazia_MB : RT @fanpage: “Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte'. Il toccante messaggio della moglie di Spinazzola. Forza… - Mariano_Amelio : (girando sul web) Miriam Sette con, in braccio, #Spinazzola quando era piccolo basta aggiungere barba e baffi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Sette

Intanto la moglieha scritto su Instagram un messaggio pieno d'amore e di speranza: ''Quante volte l'hai sognato, immaginato questo europeo, nessuno lo sa. Ma oggi il treno per te si ...Calcio, moglie di 'Spina', riserva al marito parole si sostegno dopo il brutto infortunio in cui è incappato durante il match di Euro 2021 Italia - Belgio Pubblicato su 3 Luglio 2021 L'Italia è ...Quelle parole intense e toccanti di Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola, calciatore della Roma e della Nazionale Italiana ...ROMA, SPINAZZOLA: "TORNERÒ PRESTO, NE SONO SICURO" Da www.corrieredellosport.it I MESSAGGI DI SOLIDARIETA PER LEONARDO SPINAZZOLA DOPO L INFORTUNIO IN BELGIO ITALIA L'Italia e la Roma in ansia per Leo ...