Migranti | annegate almeno 43 persone al largo della Tunisia | Altri 14 profughi trovati morti su una spiaggia in Libia

(Di sabato 3 luglio 2021) In un naufragio alsonoannegati43mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo per lasciare lae raggiungere l'Italia.84 sono stati salvati,...

14 cadaveri disulla spiaggia di Zawia in Libia Quattordici cadaveri disono stati ritrovati sulla spiaggia di Zawia in Libia. Lo segnala la portavoce dell'Oim Safa Msehli su ...Altri 14 cadaveri su una spiaggia in Libia - Altri quattordici cadaveri disono stati ritrovati sulla spiaggia di Zawia in Libia, segnala la portavoce dell'Oim Safa Msehli su Twitter. '...Almeno 43 persone sono annegate al largo della Tunisia, nel naufragio di un'imbarcazione di migranti diretta dalla Libia ...Da questa mattina all’alba diversi barchini sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza al largo di Lampedusa ...