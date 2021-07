Mensa San Demetrio, accuse e veleni: l’amaro addio di don Mario (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il cambio al vertice della parrocchia di San Demetrio per la naturale fine dell’incarico novennale a don Mario Salerno, rompe l’equilibrio – che pure appariva tanto solido da potersi considerare una vera e propria unità – tra don Mario e Rossano Daniele Braca della associazione caritatevole Venite Libenter. Una vicenda che appare spiacevole e per la quale, se evolvesse fuori dall’ambito clericale, sarebbe legittima la locuzione ‘volano gli stracci’. Anche perché i due protagonisti reso di dominio pubblico, attraverso le proprie pagine-social, i rispettivi punti di vista. Scambiandosi atti di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il cambio al vertice della parrocchia di Sanper la naturale fine dell’incarico novennale a donSalerno, rompe l’equilibrio – che pure appariva tanto solido da potersi considerare una vera e propria unità – tra done Rossano Daniele Braca della associazione caritatevole Venite Libenter. Una vicenda che appare spiacevole e per la quale, se evolvesse fuori dall’ambito clericale, sarebbe legittima la locuzione ‘volano gli stracci’. Anche perché i due protagonisti reso di dominio pubblico, attraverso le proprie pagine-social, i rispettivi punti di vista. Scambiandosi atti di ...

