Martinez deluso | continuerà a fare pretattica al bar con gli amici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martinez deluso

Non sonodall'atteggiamento dei miei giocatori, sono tristissimo per i miei ragazzi, non meritano di stare fuori dopo tutti gli sforzi fatti"., pero', riconosce il valore degli ...Roberto, ct del Belgio, ha parlato anche lui ai microfoni della UEFA ELIMINAZIONE ... Non sonodall'atteggiamento dei miei giocatori, sono tristissimo per i miei ragazzi, non meritano di ...I miei giocatori non meritano di essere eliminati. Non sono deluso dall’atteggiamento dei miei giocatori, sono tristissimo per i miei ragazzi, non meritano di… Leggi ...Belgio-Italia, le parole del commissario tecnico Roberto Martinez: "Tanta delusione e tristezza, loro hanno meritato di vincere" ...