Maltempo: Protezione civile, in arrivo temporali al Nord (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica, associata ad una struttura depressionaria con centro sul Nord-Atlantico, si sta muovendo verso est e raggiungerà, nella giornata di domani, le regioni settentrionali del nostro Paese, determinando fenomeni temporaleschi che, soprattutto nel pomeriggio, risulteranno essere più frequenti e localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica, associata ad una struttura depressionaria con centro sul-Atlantico, si sta muovendo verso est e raggiungerà, nella giornata di domani, le regioni settentrionali del nostro Paese, determinando fenomeni temporaleschi che, soprattutto nel pomeriggio, risulteranno essere più frequenti e localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento dellad’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

