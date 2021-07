Madonna che 'piange' nel Vibonese: il liquido non è sangue (Di sabato 3 luglio 2021) commenta Il liquido fuoriuscito dagli occhi della statua dell'Immacolata Concezione a San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese, non è sangue: è il responso, ancora informale, delle analisi. Il sindaco, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) commenta Ilfuoriuscito dagli occhi della statua dell'Immacolata Concezione a San Gregorio d'Ippona, nel, non è: è il responso, ancora informale, delle analisi. Il sindaco, ...

Advertising

borghi_claudio : Magari mentre sono in macchina per andare a Madonna di Campiglio dove parlerò oggi pomeriggio al convegno della Cor… - EnricoTurcato : Madonna quanto mi dispiace per Leonardo #Spinazzola. Stava giocando un Europeo clamoroso. Che dispiacere. #BelgioItalia - MediasetTgcom24 : Madonna che 'piange' nel Vibonese: il liquido non è sangue #SanGregoriod'Ippona - VanessaMaggio6 : MADONNA CHE BONII #tancredixbattiti - DIAVOLE13994496 : Buona sera, prima di congedarmi, mi dovete fare una cortesia, cioè. Mi confermate che TRUE BLUE è stato l'album più… -