LIVE Italia-Olanda 1-3, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: fuoricampo di Andrea Howard, azzurre ancora in corsa (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.09 E CE LA FA! Homerun di Andrea Howard, che accorcia sull’1-3! 21.04 Cambio di campo, Andrea Howard andrà sul piatto per rimontare un distacco molto importante. 21.02 Altra valida per l’Olanda… Vleugels realizza un singolo, Van Dalen timbra il 3-0. 21.00 Battuta rimbalzante di van der Zanden, che viene eliminata, mentre Van Dalen raggiunge la terza base. 20.57 Doppio di Van Dalen, raddoppia l’Olanda, che arriva a casa con Van Aalst! Italia irriconoscibile… 20.54 Singolo di Van Aalst, Vonk ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.09 E CE LA FA! Homerun di, che accorcia sull’1-3! 21.04 Cambio di campo,andrà sul piatto per rimontare un distacco molto importante. 21.02 Altra valida per l’… Vleugels realizza un singolo, Van Dalen timbra il 3-0. 21.00 Battuta rimbalzante di van der Zanden, che viene eliminata, mentre Van Dalen raggiunge la terza base. 20.57 Doppio di Van Dalen, raddoppia l’, che arriva a casa con Van Aalst!irriconoscibile… 20.54 Singolo di Van Aalst, Vonk ...

Advertising

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - DiMarzio : #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - UEFAcom_it : ? GOL! L'Italia raddoppia con Pessina!!! LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - Fede12240667 : RT @DeGiusyy: Da Martedì 13 luglio IN PRIMA SERATA SU ITALIA UNO BATTITI LIVE ???????????? #eligreg #battitilive2021 #battitilive - giamp_pippo : RT @Italbasket: ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per conquistare… -