Lazio in verde: la nuova maglia fa già discutere (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA - Non ancora presentata ufficialmente, ma la nuova prima maglia della Lazio fa già discutere. Le indiscrezioni non sono piaciute ai tifosi: la casacca per la prossima stagione sarà verde . Addio ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA - Non ancora presentata ufficialmente, ma laprimadellafa già. Le indiscrezioni non sono piaciute ai tifosi: la casacca per la prossima stagione sarà. Addio ...

Advertising

LALAZIOMIA : La Repubblica | La nuova maglia verde acqua non piace ai tifosi: “Noi celesti” - sportli26181512 : Lazio in verde: la nuova maglia fa già discutere: Le prime anticipazioni parlano di un addio al celeste: tifosi in… - YSLokaka : RT @forzaroma: Lazio shock, la prima maglia sarà verde: addio al biancoceleste - OfficiaLucio : Lazio la prima maglia sarà verde.. e niente già fa ridere così.. - Indo39646107 : RT @capuanogio: Choc #Lazio: la prima maglia non sarà celeste ma verde acqua. Nessuna smentita dal club e da Macron alla notizie che circol… -