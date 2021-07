Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo | Mi concentro sulla crescita

(Di sabato 3 luglio 2021). Lo ha annunciato il tennista azzurro sui social. “Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi quest’anno. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni - le parole del giovane tennista -. La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentraremia”. Come annuncia il Coni in un Tweet sarà Lorenzo Musetti a sostituire...

Advertising

ItaliaTeam_it : Cambio tra i tennisti #ItaliaTeam che voleranno a #Tokyo2020. Lorenzo Musetti sostituisce Jannik Sinner che ha rinu… - sportface2016 : +++#Tennis, Jannik #Sinner rinuncia alle #Olimpiadi di #Tokyo2020+++ - Coninews : Ufficializzato un cambio nella squadra dei tennisti azzurri per #Tokyo2020. ?? Sarà Lorenzo #Musetti a sostituire J… - susy_juve : Dovete rompere le ???? anche su una decisione che ha preso #Sinner. Ha fatto bene andare alle Olimpiadi per essere… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Coni, Musetti al posto di Sinner: (ANSA) - ROMA, 03 LUG - Ufficializzato un cambio nella sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner

"Non e' stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest'anno". Lo annunciasulla propria pagina Facebook. "Rappresentare il mio paese e' un privilegio e un onore e spero di poterlo fare per tanti anni - spiega il giovane tennista azzurro - La decisione e' stata ...rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo . Lo ha annunciato il tennista azzurro sui social. 'Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi quest'anno. ...Annuncio a sorpresa di Jannik Sinner nella mattinata di sabato 3 luglio. Il tennista altoatesino ha annunciato che non parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’annuncio è arrivato sul ...Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi. Lo ha annunciato il tennista azzurro sui social. “Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi quest’anno. Rappresentar ...