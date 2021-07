Interviste post qualifiche Gp Austria: le parole dei Top 3 (Di sabato 3 luglio 2021) Una sessione vincente quella di Max Verstappen che ottiene la sua settima pole in carriera. Secondo posto per Lando Norris seguito dall’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Di seguito le Interviste post qualifiche del Gp d’Austria rilasciate dai primi tre piloti. qualifiche Gp Austria: Verstappen raggiunge quota 7 pole in carriera Interviste post qualifiche Gp Austria: Max è soddisfatto? Dopo la vittoria dello scorso weekend, Max Verstappen si prende l’ennesimo trionfo prima della gara di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Una sessione vincente quella di Max Verstappen che ottiene la sua settima pole in carriera. Secondoo per Lando Norris seguito dall’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Di seguito ledel Gp d’rilasciate dai primi tre piloti.Gp: Verstappen raggiunge quota 7 pole in carrieraGp: Max è soddisfatto? Dopo la vittoria dello scorso weekend, Max Verstappen si prende l’ennesimo trionfo prima della gara di ...

Advertising

fisicoperaria : @deadlinex Non scherzo, appena sentito su Sky nelle interviste post qualifica. ?? - Brandolf11 : RT @BlobRai3: ' LE (NUOVE) INTERVISTE IMPOSSIBILI '. ('Lei non sa chi sono io...'). Beppe Grillo alza il 'prezzo' per le interviste. Il fon… - LalliVincenzo : RT @BlobRai3: ' LE (NUOVE) INTERVISTE IMPOSSIBILI '. ('Lei non sa chi sono io...'). Beppe Grillo alza il 'prezzo' per le interviste. Il fon… - wtunicorn : Dove posso vedere le interviste post partita di ieri? - alessan077711 : BELGIO ITALIA : 1-2 - INTERVISTE POST PARTITA MANCINI-DONNARUIMMA-BONUCC... -