Incidente lago di Garda, chiesto arresto di uno dei due tedeschi a bordo del motoscafo che ha travolto due ragazzi uccidendoli (Di sabato 3 luglio 2021) La Procura di Brescia ha chiesto l'arresto di uno dei due turisti tedeschi che sabato 19 giugno erano a bordo del motoscafo Riva che nelle acque del lago di Garda, a Saló, ha travolto la piccola imbarcazione di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, rispettivamente 37 e 25 anni, rimasti uccisi nello schianto. Le motivazioni sono rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Il gip ha già dato l'ok all'arresto di chi era ai comandi del motoscafo e la procura ha firmato un mandato di arresto europeo ...

