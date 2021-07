Greta e Umberto uccisi sul lago di Garda: chiesto l'arresto per un turista tedesco (Di sabato 3 luglio 2021) Brescia - Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga . Per queste ragioni la Procura di Brescia ha chiesto l'arresto di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 luglio 2021) Brescia - Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga . Per queste ragioni la Procura di Brescia hal'di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva ...

Advertising

repubblica : Incidente sul Garda, chiesto l'arresto per il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto Umberto e Greta - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Queste le ragioni per cui la Procura di Brescia ha chiesto l'arresto d… - rtl1025 : ?? Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Queste le ragioni per cui la Procura di Brescia ha chiesto… - abboapk : Incidente sul Garda, chiesto l'arresto per il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto Umberto e Greta… - infoitinterno : Greta e Umberto uccisi sul lago di Garda: chiesto l'arresto per un turista tedesco -