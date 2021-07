Francesca Pascale al Pride di Napoli, la frecciata sul Ddl Zan: «Questa non è una piazza di schizzati come dicono certi politici» (Di sabato 3 luglio 2021) «C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica non sa ascoltare». A parlare è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e fondatrice dell’associazione contro la violenza sulle donne e a tutela dei diritti della comunità Lgbtq+ “I Colori della Libertà”, intervenendo al Pride di Napoli. E Pascale ha colto l’occasione per rispondere alla consigliera comunale forzista di Cesano Boscone, Antonia Parisotto, che negli scorsi giorni aveva definito i Pride «una squallida manifestazione che nulla ha di ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) «C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica non sa ascoltare». A parlare è, ex compagna di Silvio Berlusconi e fondatrice dell’associazione contro la violenza sulle donne e a tutela dei diritti della comunità Lgbtq+ “I Colori della Libertà”, intervenendo aldi. Eha colto l’occasione per rispondere alla consigliera comunale forzista di Cesano Boscone, Antonia Parisotto, che negli scorsi giorni aveva definito i«una squallida manifestazione che nulla ha di ...

