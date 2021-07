Foggia | lite con un 21enne poi il gruppo di giovanissimi gli incendia la porta di casa Nell' abitazione anche i genitori

(Di sabato 3 luglio 2021) Accaduto ieri sera,. Il litigio in strada, per motivi da dettagliare, fra iled undi(fra cui minorenni). Il ragazzo è stato aggredito ma non è neppure finita lì. Quando ilè tornato a, nel piano rialzato di un palazzo, il portone dell’è statoto. Inc’eranoe la mamma, per paura delle fiamme, si è buttata dalla finestra, ad un paio di metri dal suolo. Ha rito delle ferite. Indagini della ...

Accaduto ieri sera,. Il litigio in strada, per motivi da dettagliare, fra il 21enne ed un gruppo di giovanissimi (fra cui minorenni). Il ragazzo è stato aggredito ma non è neppure finita lì. Quando il 21enne è tornato a casa, nel piano rialzato di un palazzo, il portone dell'abitazione è stato incendiato. In casa c'erano anche la sorella e la mamma, per paura delle fiamme, si è buttata dalla finestra, ad un paio di metri dal suolo. Ha riportato delle ferite. Alcuni sconosciuti hanno cosparso la porta d'ingresso con liquido infiammabile e hanno appiccato il fuoco. La madre del ventenne, impaurita dalle fiamme, ha scavalcato il balcone al piano rialzato per mettersi in salvo. Un ragazzo foggiano di 20 anni è stato aggredito ieri sera nel centro storico di Foggia, in via Manzoni, e subito dopo la porta d'ingresso della sua abitazione al pianterreno è stata cosparsa di liquido infiammabile e incendiata.