Finaz racconta le stragi e presenta l'album "Cicatrici". Parte Orientoccidente

(Di sabato 3 luglio 2021) Arezzo 3 luglio 2021 - Il Festivalapre ufficialmente la sua diciassettesima edizione, come è ormai tradizione, a Castelnuovo dei Sabbioni domani alle 21.30, in piazza della Repubblica.

Alessandro Finazzo, in arte, presenterà il suo terzo album solista "Cicatrici", vere e proprie canzoni avvolte nel grande virtuosismo della sua chitarra. Insieme a lui il batterista della ...... dove figurano anche nomi importanti, a partire da Irene Grandi fino a Stefano Bollani,e ...pensai che il film non si sarebbe fatto più e invece poi seppi che l'aveva fatto Monicelli "...Arezzo 3 luglio 2021 - Il Festival Orientoccidente apre ufficialmente la sua diciassettesima edizione, come è ormai tradizione, a Castelnuovo dei Sabbioni domani alle 21.30, in piazza della Repubblica ...Orientoccidente, per l‘occasione, propone un evento speciale: il concerto di Finaz (a sinistra nella foto con Erriquez), straordinario e "virtuoso" chitarrista, con l’eccellente batterista Nuto: due c ...