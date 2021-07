Denise Pipitone, nuovi indagati: la falsa testimonianza della coppia. Ecco chi sono (Di sabato 3 luglio 2021) nuovi indagati secondo quanto rivelato dalla trasmissione Quarto Grado. Si tratta della coppia romana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004. La turista romana ha raccontato di aver visto il ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021)secondo quanto rivelato dalla trasmissione Quarto Grado. Si trattaromana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004. La turista romana ha raccontato di aver visto il ...

