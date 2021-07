Croazia, la scoperta in fondo al mare: un villaggio neolitico di 6mila anni fa (Di sabato 3 luglio 2021) “Guardo spesso le immagini satellitari perché dall’alto si possono notare delle anomalie”, così l’archeologo dell’Università di Zara Mate Parica ha scoperto un villaggio del neolitico sommerso davanti alle coste dell’isola croata di Korcula, in località “Lumbarda”. Insieme a un suo collega, Parica ha deciso di immergersi e andare a controllare se quella “anomalia” del fondale fosse, o no, naturale. I reperti che i due hanno trovato sono una scoperta eccezionale: i segni della presenza di un villaggio costruito intorno al 4.500 a.C. . .A cura di Sofia Gadici Leggi su udine20 (Di sabato 3 luglio 2021) “Guardo spesso le immagini satellitari perché dall’alto si possono notare delle anomalie”, così l’archeologo dell’Università di Zara Mate Parica ha scoperto undelsommerso davanti alle coste dell’isola croata di Korcula, in località “Lumbarda”. Insieme a un suo collega, Parica ha deciso di immergersi e andare a controllare se quella “anomalia” del fondale fosse, o no, naturale. I reperti che i due hanno trovato sono unaeccezionale: i segni della presenza di uncostruito intorno al 4.500 a.C. . .A cura di Sofia Gadici

