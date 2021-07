Covid Calabria, oggi 56 contagi e nessun decesso: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 56 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 3 luglio, in Calabria, su 2.016 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria che parla anche di +1.334 guariti e zero morti (per un totale di 1.228 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.278 attualmente positivi, -1.280 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Dei 56 casi positivi odierni, 13 sono migranti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 56 i nuovidaregistrati, 3, in, su 2.016 tamponi effettuati. Lo riferisce ildiffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regioneche parla anche di +1.334 guariti e zero morti (per un totale di 1.228 decessi). Il, inoltre, registra -1.278 attualmente positivi, -1.280 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Dei 56 casi positivi odierni, 13 sono migranti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

