Corona virus | Italia | 45576 attualmente positivi a test -2203 in un giorno con 127637 decessi 22 e 4089298 guariti 3110 Totale di 4262511 casi 932 Dati della protezione civile | effettuati 228127 tamponi

Advertising

Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 139 (*) Tamponi molecolar… - Deks___ : @txtdrorangsusah Cosplay virus Corona - TommyBrain : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - IacobellisT : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - TommyBrain : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito ...Riprendono, dopo circa due anni di fermo dovuto alla pandemia da, le attività dell'Associazione Fisa Club - Peppino Principe di Monte Sant'Angelo (Fg) con un progetto a lui dedicato dal titolo "Peppino Principe: la Puglia nel mondo" . Le iniziative ...NAZIONALE – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 932 casi di coronavirus, in diminuzione rispetto ai 794 casi di ieri. Le vittime covid nell’ultima giornata sono state 22 (ieri 28), per u ...La situazione in Italia di sabato 3 luglio Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, sabato 3 luglio, il ...