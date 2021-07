Convention Alis | Di Maio | A Sorrento il G20 dei ministri del Commercio

(Di sabato 3 luglio 2021) La seconda intervista a tu per tu nell’ultima giornata dellavede protagonista il ministro degli Esteri, Luigi Di, e Nunzia De Girolamo. Partenza con la politica e i nodi del M5S. “Troveremo una sintesi – spiega – del resto questo movimento è protagonista della politica da 10 anni. Continueremo a dare il nostro contributo”. Dall’Italia al mondo con un passaggio sui rapporti con gli Usa. “La nuova amministrazione americana crede molto nel multilatermo, che a noi serve molto perché in campo economico l’Italia vive molto di esportazioni”. Poi l’annuncio. “L’11 e 12 ottobre ...

... confronto a più voci tra Autorità Portuali e operatori del settore, moderati dal direttore de www.ildenaro.it , Alfonso Ruffo, nel pomeriggio della seconda giornata diall'Hilton ...... Direttore commerciale Würth Italia, nella tavola rotonda 'Trasporti e Logistica Green come pilastri del sistema Paese' organizzata nell'ambito della seconda giornata delladiin ...La seconda intervista a tu per tu nell’ultima giornata della Convention Alis a Sorrento vede protagonista il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e Nunzia De Girolamo. Partenza con la politica e i no ..."Stimiamo circa 400 mila posti di lavoro ancora a rischio. Con la pandemia il Pil italiano è calato dell'8,9 per cento, superiore alla ...