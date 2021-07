“Come ci sono riuscito”. Platinette, meno 70 chili in un anno. La nuova forma fisica e la dieta ‘miracolosa’ (Di sabato 3 luglio 2021) Platinette, svelata la dieta ‘miracolosa’. Mauro Coruzzi ormai vanta un forma fisica più armoniosa, risultato di un percorso di benessere e soprattutto di consapevolezza interiore. Non solo dunque un fatto di ‘immagine’, Platinette ha spiegato cosa lo ha portato a decidere di riprendere in mano la propria vita a partire anche dal corpo e dal rapporto con il cibo. A 65 anni non è ancora tardi per farlo accadere: Platinette è la prova tangibile di un cambiamento radicale che può accadere solo a partire dalla volontà di sentirsi meglio. Tanti chili persi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021), svelata la. Mauro Coruzzi ormai vanta unpiù armoniosa, risultato di un percorso di benessere e soprattutto di consapevolezza interiore. Non solo dunque un fatto di ‘immagine’,ha spiegato cosa lo ha portato a decidere di riprendere in mano la propria vita a partire anche dal corpo e dal rapporto con il cibo. A 65 anni non è ancora tardi per farlo accadere:è la prova tangibile di un cambiamento radicale che può accadere solo a partire dalla volontà di sentirsi meglio. Tantipersi, ...

Advertising

Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - matteorenzi : Che al posto di Arcuri Bonafede Costa Boccia e Provenzano ci siano persone più capaci come Figliuolo Cartabia Cingo… - stanzaselvaggia : “Ok, è vero, ho comprato anche un french bulldog da 2500 euro. Mi serve come supporto psicologico, quindi è un bene… - kyrosmfs : avete voglia di girare il mondo? siete stanchi della monotonia? vi piacciono le gite in camper? vi piace essere sve… - lwtpolari91 : RT @alwaysyouhaz_: Io golden cantata da Harry a ottobre (tutti sappiamo cos’è iniziato) con quel “I’m hoping that someday I’ll be open” non… -