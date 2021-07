Chi è Wally Funk, la nonna spaziale che volerà nello spazio con Bezos (Di sabato 3 luglio 2021) Sessant'anni dopo essere stata selezionata dalla Nasa, l'aviatrice 82enne salirà con l'equipaggio di Blue Origin in occasione del prossimo volo spaziale privato capitanato da Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Wally Funk, ex pilota professionista e prima istruttrice di volo americana, era stata selezionata dalla Nasa nel 1961 per la missione Mercury 13, poi cancellata, nella sua carriera è stata la prima donna investigatrice della sicurezza aerea per il National Transportation Safety Board. Negli anni Sessanta erano pochissime le donne che riuscivano ad affermarsi nel settore spaziale, e per molte di loro ... Leggi su panorama (Di sabato 3 luglio 2021) Sessant'anni dopo essere stata selezionata dalla Nasa, l'aviatrice 82enne salirà con l'equipaggio di Blue Origin in occasione del prossimo voloprivato capitanato da Jeff, il fondatore di Amazon., ex pilota professionista e prima istruttrice di volo americana, era stata selezionata dalla Nasa nel 1961 per la missione Mercury 13, poi cancellata, nella sua carriera è stata la prima donna investigatrice della sicurezza aerea per il National Transportation Safety Board. Negli anni Sessanta erano pochissime le donne che riuscivano ad affermarsi nel settore, e per molte di loro ...

