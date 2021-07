Calciomercato Sassuolo, Locatelli e Raspadori punti interrogativi da risolvere (Di sabato 3 luglio 2021) In casa Sassuolo il Calciomercato si accende fin dalle prime giornate: ci sono molti giocatori che piacciono ad altre squadre, ma al momento i più richiesti sono Manuel Locatelli e Giacomo Raspadori. Il primo sta disputando un Europeo incredibile, e una volta finito molte squadre si lanceranno su di lui. Il secondo invece, anche se non sta trovando spazio nell’undici di Mancini, è reduce da un’ottima stagione che, combinata alla sua giovane età, ne fanno un ragazzo interessante. Il Calciomercato è appena iniziato, ma questi giocatori piacciono già molto. Locatelli e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) In casailsi accende fin dalle prime giornate: ci sono molti giocatori che piacciono ad altre squadre, ma al momento i più richiesti sono Manuele Giacomo. Il primo sta disputando un Europeo incredibile, e una volta finito molte squadre si lanceranno su di lui. Il secondo invece, anche se non sta trovando spazio nell’undici di Mancini, è reduce da un’ottima stagione che, combinata alla sua giovane età, ne fanno un ragazzo interessante. Ilè appena iniziato, ma questi giocatori piacciono già molto.e ...

Advertising

DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - sassuolonews : Celia Pisa, sorpasso sull'Alessandria: è pole per il terzino del Sassuolo - sassuolonews : Raspadori Inter, Marotta ha trovato la chiave per il sì del Sassuolo #calciomercato - internewsit : Sassuolo punta ai giovani dell'Inter: la chiave per arrivare a Raspadori? - - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: nuovo summit con la Juve per Locatell, 2 contropartite -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Belgio - Italia, Hazard non recupera: va in tribuna, come Florenzi e Raspadori Scelte fatte per Roberto Mancini: in tribuna vanno Alessandro Florenzi, che ancora non ha recuperato, poi Gaetano Castrovilli della Fiorentina e il giovane attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori.

Milan su Schick, Real contende Pogba alla Juve ... bruciando sul tempo la Juventus che nelle ultime settimane si è concentrata molto di più sull'acquisto di LOCATELLI dal Sassuolo. Poi c'è chi come la Lazio, per stessa ammissione del diesse Tare, ...

Calciomercato Sassuolo: Marchizza verso l’Empoli CanaleSassuolo.it Atalanta, Barrow a titolo definitivo al Bologna. Ecco il comunicato Musa Barrow è un giocatore del Bologna a titolo definitivo. Il riscatto dall'Atalanta è stato effettuato senza problemi, e la società rossoblu ha comunicato ...

Juve Women, riecco Martina Lenzini: "Bentornata" TORINO - Dopo tre anni in prestito al Sassuolo, per Martina Lenzini è il momento di tornare a casa. Il difensore classe 1998 rientra alla base per vestire il bianconero della Juve. Lo ha annunciato il ...

Scelte fatte per Roberto Mancini: in tribuna vanno Alessandro Florenzi, che ancora non ha recuperato, poi Gaetano Castrovilli della Fiorentina e il giovane attaccante del, Giacomo Raspadori.... bruciando sul tempo la Juventus che nelle ultime settimane si è concentrata molto di più sull'acquisto di LOCATELLI dal. Poi c'è chi come la Lazio, per stessa ammissione del diesse Tare, ...Musa Barrow è un giocatore del Bologna a titolo definitivo. Il riscatto dall'Atalanta è stato effettuato senza problemi, e la società rossoblu ha comunicato ...TORINO - Dopo tre anni in prestito al Sassuolo, per Martina Lenzini è il momento di tornare a casa. Il difensore classe 1998 rientra alla base per vestire il bianconero della Juve. Lo ha annunciato il ...