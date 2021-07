Brignano saluta don Rosario… a San Demetrio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Don Rosario Petrone si è ufficialmente insediato, sabato 3 luglio, presso la parrocchia di SanMartire: alla porta della chiesa un colorato striscione di benvenuto. Ha raccolto il testimone da don Mario Salerno, molto amato da questa parti, apparso amareggiato per la spiacevole vicenda che lo ha visto coinvolto nelle ultimissime ore (leggi qui). Don Rosario Petrone ha lasciato un ottimo ricordo a. Tanto che alle 20, all’ingresso della chiesa di via Dalmazia, campeggiava lo striscione della sua comunità. Che ‘ex’ non sarà mai. L'articolo proviene da Anteprima24.it.