Altra tragedia del mare | annegati 43 migranti al largo della Tunisia

(Di sabato 3 luglio 2021) Una: in un naufragio alsono mortialmeno 43mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo per lasciare la Libia e raggiungere l'Italia. Altri 84 sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Altra tragedia

Globalist.it

Una: in un naufragio al largo della Tunisia sono morti annegati almeno 43 migranti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo per lasciare la Libia e raggiungere l'Italia. Altri 84 sono ......tracce di dispersi nelle acque antistanti l'isolotto di Lampione dove si è verificata laa ... Nave di Msf in fermo amministrativo ad Augusta Un'nave di una ong in fermo amministrativo. Al ...La Balivo ha deciso di raccontare pubblicamente un episodio capitato 12 anni fa, il quale è stato definito dalla stessa "Una tragedia" ...Sembra i 4, di età introno ai 10 anni, stessero giocando sul tetto di una vecchia ghiaccia che però avrebbe ceduto all'improvviso.