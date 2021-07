Allerta Meteo in Emilia Romagna: possibilità di fenomeni di forte intensità (Di sabato 3 luglio 2021) Allerta Meteo in Emilia-Romagna per domenica. possibilità di fenomeni Meteo di forte intensità. Le previsioni Meteo hanno annunciato un cambiamento per la giornata di domenica un po’ su tutto il Nord Italia, dove transiterà una massa d’aria instabile, che darà luogo a temporali distribuiti con irregolarità il carattere sparso. Localmente i temporali potrebbero assumere anche forte intensità. Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021)inper domenica.didi. Le previsionihanno annunciato un cambiamento per la giornata di domenica un po’ su tutto il Nord Italia, dove transiterà una massa d’aria instabile, che darà luogo a temporali distribuiti con irregolarità il carattere sparso. Localmente i temporali potrebbero assumere anche

