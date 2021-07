Alessandra Viero di Quarto grado si sposa | chi è il compagno Fabio Riveruzzi

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021) Fiori d’arancio per la giornalista, volto del programma di Rete 4. Ad annunciare le nozze, programmate per domani, domenica 4 luglio, è stata lei stessa nell’ultima puntata della trasmissione. “Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di“, ha esordito il conduttore Gianluigi Nuzzi in chiusura, prima di salutare il pubblico. Lei ha svelato: Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere 1questa notizia con voi che siete la mia seconda ...