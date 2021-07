(Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Era da tempo che i vicini avevano notato che in quell’esercizio commerciale venivano vendutiai. Dopo diverse segnalazioni e a seguito dei controlli volti ad arginare questo fenomeno deleterio, i poliziotti del commissariato diLaziale, diretto da Antonio Masala, hanno proceduto alla notifica del Tulps nei confronti del gestore di un’attività. Mandatarionotifica è un cittadino straniero di 36 anni che ha ricevuto anche la conseguentealla vendita per giorni 5, nonché alla chiusura dell’esercizio. Dopo ...

CorriereCitta : Albano, vende alcolici ai minorenni: scatta la sospensione della licenza per un 36enne -

Il Corriere della Città

