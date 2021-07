Adolescenti e libri | come possiamo convincere i nostri figli a leggere?

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 luglio 2021) La sala è grande, luminosa, si affaccia sul verde. Per ora è in “rodaggio”, ma dall’autunno diventerà uno spazio polifunzionale per gli. I ragazzi avranno a disposizione un piano elettrico, una batteria, una stampante 3 D, strumenti per fare video, registrare. L’hanno chiesto loro, rispondendo a un questionario. La nuova ala della Biblioteca di Baggio,alla periferia Ovest di Milano, nasce così, dai bisogni concreti del quartiere. La nuova sala polifunzionale perdella Biblioteca di Baggio, a Milano. Foto Luca Rotondo. Siamo qui con la responsabile, Giorgia La Licata, per cercare di capiresi fa a mettere un ...