Virgin Galactic | nuovo test l’11 luglio con a bordo il fondatore Richard Branson

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato che il prossimoper i suoi voli spaziali si terrà. L’occasione sarà speciale per due motivi: aci sarà anche ildella compagnia spaziale, il magnate, e la società condividerà una diretta video del volo spaziale. La missione “Unity 22” sarà il ventiduesimodi volo per VSS Unity e il quarto volo spaziale con equipaggio della compagnia. Sarà anche il primo a trasportare in cabina un equipaggio completo di due piloti e altre ...

infoiteconomia : Turismo spaziale, controsorpasso fra miliardari: Richard Branson volerà l'11 luglio con la Virgin Galactic battendo… - infoiteconomia : Branson «brucia» Bezos, il fondatore della Virgin Galactic volerà nello spazio l’11 luglio - infoiteconomia : Virgin Galactic: Branson batte Bezos, andrà nello spazio l’11 luglio - Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Il fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson, in volo l’11 luglio, battendo sul tempo il rivale Bezos. L'articolo di… - PlanetR7_ : Virgin Galactic: Richard Branson volerà nello spazio l'11 luglio, prima di Jeff Bezos! -

ha annunciato che il prossimo test per i suoi voli spaziali si terrà l'11 luglio. L'occasione sarà speciale per due motivi: a bordo ci sarà anche il fondatore della compagnia spaziale, ...Il turismo spaziale sembra aver subito un'accelerazione estrema nel mese di Luglio! Da qualche ora sappiamo che Richard Branson sarà a bordo della prossima missione didell'11 Luglio. A pochi giorni di distanza però ci sarà anche l'avventura di Jeff Bezos a bordo di un razzo New Shepard di Blue Origin . A inizio Giugno eravamo venuti a conoscenza che ...(Teleborsa) - Virgin Galactic ha annunciato che il prossimo test per i suoi voli spaziali si terrà l'11 luglio. L'occasione sarà speciale per due motivi: a bordo ci sarà anche il fondatore ...Battuto da Jeff Bezos? Giammai, si è detto Richard Branson, il miliardario inglese che dal 2004 annuncia il prossimo lancio di un programma di turismo spaziale con le sue astronavi di Virgin Galactic.