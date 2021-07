Una vita, anticipazioni 2 luglio: Genoveva manipola Felipe? (Di venerdì 2 luglio 2021) Genoveva non ha affatto dimenticato l'affronto ricevuto da parte di Agustina e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 2 luglio, cercherà di manipolare Felipe affinché si liberi della domestica, ma lui non cederà. Nel frattempo, l'Alvarez Hermoso scoprirà che Marcia ha lasciato Santiago e sarà sempre più pensieroso oltre ad essere freddo con sua moglie. Infine, Padre Anrubia, l'ex confessore di Ursula deciderà di parlare con Mendez per fargli sapere come individuare l'assassino della donna. Una vita, puntata oggi 2 ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 luglio 2021)non ha affatto dimenticato l'affronto ricevuto da parte di Agustina e come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 2, cercherà direaffinché si liberi della domestica, ma lui non cederà. Nel frattempo, l'Alvarez Hermoso scoprirà che Marcia ha lasciato Santiago e sarà sempre più pensieroso oltre ad essere freddo con sua moglie. Infine, Padre Anrubia, l'ex confessore di Ursula deciderà di parlare con Mendez per fargli sapere come individuare l'assassino della donna. Una, puntata oggi 2 ...

