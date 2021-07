Ue: De Luca (Pd), 'mai alleati di Orban, da Lega contorsionismi' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "I contorsionismi di Salvini e della Lega sono arrivati a livelli olimpici, forse più adatti al circo che al Parlamento. Capiamo l'imbarazzo e la difficoltà nel gestire il calo di consensi a favore di Fratelli d'Italia, ma questo non può in alcun modo giustificare la mistificazione della realtà operata oggi da Lorenzo Fontana con le sue curiose dichiarazioni. Noi non siamo mai stati alleati di Orban, a differenza loro. Noi non abbiamo mai votato contro gli interessi dell'Italia a Bruxelles, a differenza loro". Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera. "Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Idi Salvini e dellasono arrivati a livelli olimpici, forse più adatti al circo che al Parlamento. Capiamo l'imbarazzo e la difficoltà nel gestire il calo di consensi a favore di Fratelli d'Italia, ma questo non può in alcun modo giustificare la mistificazione della realtà operata oggi da Lorenzo Fontana con le sue curiose dichiarazioni. Noi non siamo mai statidi, a differenza loro. Noi non abbiamo mai votato contro gli interessi dell'Italia a Bruxelles, a differenza loro". Lo afferma Piero De, vicecapogruppo del Pd alla Camera. "Si ...

