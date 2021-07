Udinese | resi noti date e luoghi della preparazione estiva

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’quest’oggi ha reso note leper la ripresain vistaprossima stagione. E ha indicato anchee località del ritiro. Ecco il comunicato: “In vistanuova stagione sportiva la ripresa è, ormai, imminente per i bianconeri che si ritroveranno alla Dacia Arena mercoledì prossimo, 7 luglio, quando laprenderà il via con i primi giorni di test e lavori atletici. Da lunedì 12 luglio, poi, partirà il lavoro sul campo e scatterà la prima fase del ritiro a Udine che si protrarrà fino al 19 luglio quando è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Udinese resi

alfredopedulla.com

... costretti a fare i conti con allagamenti e tetti scoperchiati, si sono attivati edisponibili ... alcuni interventi a Tolmezzo e Moggio... quelli di Juventus,e Frosinone, intercettando solo l'1% del potenziale di investimento ... Gli impianti, sepiù moderni possono contribuire a sfide molto più grandi: ridurre i consumi ...Kevin Bonifazi è un rinforzo voluto dalla dirigenza del Bologna che per averlo ha messo sul piatto della SPAL la cifra di 6 ...Pronto lo sbarco in altre due città entro fine anno. Tassi di crescita del cento per cento nell’ultimo biennio, fatturato che tocca già 1,7 milioni di euro ...