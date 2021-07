Turchia, manifestazioni e proteste nelle città contro la decisione del governo di uscire dalla Convenzione di Istanbul – Video (Di venerdì 2 luglio 2021) La Turchia è il primo Paese a uscire ufficialmente dalla Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale, siglato da 46 Stati, che ha lo scopo di prevenire la violenza sulle donne, dopo il decreto firmato dal presidente Erdogan cento giorni fa. Nei principali centri le persone sono scese in piazza per protestare contro la decisione del governo. Ci sono stati momenti di tensione con la polizia, specialmente a Istanbul. Dall’inizio dell’anno, in Turchia, sono state uccise già 189 donne dai propri compagni, mariti o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Laè il primo Paese aufficialmentedi, il trattato internazionale, siglato da 46 Stati, che ha lo scopo di prevenire la violenza sulle donne, dopo il decreto firmato dal presidente Erdogan cento giorni fa. Nei principali centri le persone sono scese in piazza per protestareladel. Ci sono stati momenti di tensione con la polizia, specialmente a. Dall’inizio dell’anno, in, sono state uccise già 189 donne dai propri compagni, mariti o ...

