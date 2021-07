Traffico di droga dall' Albania alla Puglia e corruzione | 38 arresti tra cui un magistrato albanese

(Di venerdì 2 luglio 2021) Per i reati diinternazionale di, abuso d’ufficio e riciclaggio, le autorità albanesi e la Direzione investigativa antimafia italiana stanno eseguendo 38 misure cautelari...

Advertising

CCKKI : Traffico internazionale di droga dall'Albania alla Puglia, 38 arresti. Ricostruita, anche con il supporto di quatt… - Borderline_24 : Dall'#Albania all'Europa attraverso la #Puglia: 4 collaboratori di giustizia fermano il traffico di #Droga - VIDEO… - OperaFisista : Traffico internazionale di droga dall'Albania alla Puglia, 38 arresti - RassegnaZampa : Traffico internazionale di #droga dall’#Albania alla #Puglia: 38 arresti. Il video dell’inseguimento di un gommone… - gierrenne : Nel corso delle indagini è stata ricostruita, anche con il supporto di quattro collaboratori di giustizia, l’intera… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga

... di corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio einternazionale di ingentissimi quantitativi ... I pubblici ufficiali, in alcuni casi anche proprietari della, hanno garantito, sia a terra ...... di corruzione , abuso d'ufficio , riciclaggio einternazionale di ingentissimi ... I Pubblici Ufficiali, in alcuni casi anche proprietari della, hanno garantito, sia a terra che a mare in ...Al centro dell’inchiesta un gruppo operante nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse e le sue dinamiche criminali, soprattutto nel mondo della droga che interessavano il rione popolare ...Le autorità albanesi e la Direzione investigativa antimafia, con l’ausilio internazionale dell’Ufficio di collegamento interforze di Tirana e della ...