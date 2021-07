Tour de France 2021, arrivano le Alpi! Col de la Colombiere e Tignes per fare luce definitiva sulla classifica generale! (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo la prima settimana in cui la gara è stata animata da cadute, fughe, crolli e grandi dimostrazioni di forza, il Tour de France 2021 accoglie le Alpi. In questi due giorni prima del riposo concordato per lunedì, la Grande Boucle capirà chi può e chi non può vestire la maglia gialla a Parigi e se Tadej Pogacar potrà puntare alla doppietta dopo il successo del 2020. Quelle del weekend saranno due tappe abbastanza brevi, poco più di 300 chilometri, ma più di un quarto del percorso è tutto in salita con dieci GPM da percorrere. Si comincia domani con la Oyonnax-Le Grand-Bornand, che prevede tanta bagarre dopo i primi 60 chilometri. L’inizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo la prima settimana in cui la gara è stata animata da cadute, fughe, crolli e grandi dimostrazioni di forza, ildeaccoglie le Alpi. In questi due giorni prima del riposo concordato per lunedì, la Grande Boucle capirà chi può e chi non può vestire la maglia gialla a Parigi e se Tadej Pogacar potrà puntare alla doppietta dopo il successo del 2020. Quelle del weekend saranno due tappe abbastanza brevi, poco più di 300 chilometri, ma più di un quarto del percorso è tutto in salita con dieci GPM da percorrere. Si comincia domani con la Oyonnax-Le Grand-Bornand, che prevede tanta bagarre dopo i primi 60 chilometri. L’inizio ...

