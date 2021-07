Toprak Razgatlioglu rimane in Superbike niente MotoGp | ecco perché

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 luglio 2021)resterà infino al 2023, per tentare di conquistare il titolo mondiale prima di valutare l’opportunità o meno di salire in sella ad una. Di proposte, ha fatto sapere il suo manager e mentore, Kenan Sofuoglu, ne ha avute parecchie e non solo da Yamaha, ma per il momento non se ne parla. La porta non è definitivamente chiusa, visto che il manager ha anche aggiunto che la decisione definitiva sarà ufficializzata in settimana, ma appare più che scontato, a questo punto, che il pilota turco non sarà il sostituto di Valentino Rossi in sella alla Yamaha M1 del Team Petronas in ...