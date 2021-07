The Walking Dead: dal 2 luglio nella sezione Star di Disney+ (Di venerdì 2 luglio 2021) Il catalogo della sezione Star di Disney+ continua ad ampliarsi. È finalmente ufficiale, infatti, che dal 2 luglio le 10 stagioni complete di The Walking Dead saranno disponibili sul canale streaming. Che la stagione 11 possa avere lo stesso destino? The Walking Dead è sicuramente una delle serie tv che ha contribuito a cambiare il modo di fare e fruire prodotti per il piccolo schermo. Divenuto un pilastro della serialità televisiva, ha visto protrarsi la vicenda raccontata per ben 10 stagioni. Fra colpi di scena, morti improvvise e cambi di trama non ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 luglio 2021) Il catalogo delladicontinua ad ampliarsi. È finalmente ufficiale, infatti, che dal 2le 10 stagioni complete di Thesaranno disponibili sul canale streaming. Che la stagione 11 possa avere lo stesso destino? Theè sicuramente una delle serie tv che ha contribuito a cambiare il modo di fare e fruire prodotti per il piccolo schermo. Divenuto un pilastro della serialità televisiva, ha visto protrarsi la vicenda raccontata per ben 10 stagioni. Fra colpi di scena, morti improvvise e cambi di trama non ...

Advertising

MangaForevernet : The Walking Dead: l'ultima stagione in Italia su Disney Plus Leggi il post - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead è ora disponibile su Disney+, la stagione 11 arriverà il 23 agosto… - superbeasto1 : RT @WalkingDead_it: The Walking Dead è disponibile su Star su Disney+. E la stagione 11 vi aspetta dal 23 Agosto ????? #TheWalkingDead http… - cinefilosit : #TheWalkingDead: da oggi le prime 10 stagioni su #Star di #Disney+ - glooit : The Walking Dead è ora disponibile su Disney+, la stagione 11 arriverà il 23 agosto leggi su Gloo… -