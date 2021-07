The Last of Us: prima fotografia della serie TV di HBO dal set mostra la famiglia di Joel – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima fotografia della serie TV di The Last of Us di HBO dal set mostra la famiglia di Joel, con figlia e fratello.. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Luna (@iamgabrielluna) L’attore Gabriel Luna ha condiviso tramite il proprio account Instagram una fotografia scattata dal set della serie HBO di The Last of Us. Luna è l’interprete del fratello di Joel; quest’ultimo sarà invece interpretato da Pedro Pascal, noto recentemente per il suo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) LaTV di Theof Us di HBO dal setladi, con figlia e fratello.. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Luna (@iamgabrielluna) L’attore Gabriel Luna ha condiviso tramite il proprio account Instagram unascattata dal setHBO di Theof Us. Luna è l’interprete del fratello di; quest’ultimo sarà invece interpretato da Pedro Pascal, noto recentemente per il suo ...

