Tesla - Nuovo record di consegne | superate le 200 mila unità nel secondo trimestre

(Di venerdì 2 luglio 2021) Laha messo a segno uncommerciale: neldel 2021, lehanno per la prima volta superato la soglia delle 200. Per la precisione, sono state 201.250 le vetture arrivate nelle mani dei clienti, a fronte del precedente massimo storico di 184.570 esmplari, registrato nei primi tre mesi dell'anno e delle 90.650 del corrispondente periodo del 2020; in quest'ultimo caso, però, le attività produttive erano state fortemente penalizzate dalle conseguenze generate dalla pandemia da coronavirus. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla Nuovo

Laha messo a segno unrecord commerciale: nel secondo trimestre del 2021, le consegne hanno per la prima volta superato la soglia delle 200 mila unità. Per la precisione, sono state 201.250 ......di esaurimento dei bonus prima della fine dell'anno Il ritmo di crescita fa auspicare un... In quarta posizione, per preferenze, laModel 3, con 3.115 unità e un +984 mensile, probabilmente ...Sono arrivati i dati sulle consegne del secondo trimestre, e Tesla ha nuovamente battuto se stessa. Ci sono già migliaia di auto in attesa per il terzo trimestre ...(Teleborsa) – Tesla, azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, ha consegnato per la prima volta più di 200 mila auto in un trimestre. In particolare, la società ...