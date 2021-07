Terrorismo: legale Ventura, 'dossier estradizione incompleto, vuole restare in Francia, è francese dal 1986' (Di venerdì 2 luglio 2021) Rom, 2 lug. (Adnkronos) - Raffaele Ventura, l'ex militante di Autonomia Operaia, "vuole restare in Francia. Ha rifiutato la domanda di estradizione e vuole rimanere in Francia dove vive da quarant'anni. Dal 1986 ha la nazionalità francese e ha rinunciato a quella italiana. Ormai la Francia è la sua patria". Ad affermarlo all'Adnkronos è Pierre-Emmanuel Blard che insieme a Jean-Pierre Mignard difende Ventura che il 29 aprile scorso si è costituito a Parigi. Il 30 giugno scorso Ventura si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Rom, 2 lug. (Adnkronos) - Raffaele, l'ex militante di Autonomia Operaia, "in. Ha rifiutato la domanda dirimanere indove vive da quarant'anni. Dalha la nazionalitàe ha rinunciato a quella italiana. Ormai laè la sua patria". Ad affermarlo all'Adnkronos è Pierre-Emmanuel Blard che insieme a Jean-Pierre Mignard difendeche il 29 aprile scorso si è costituito a Parigi. Il 30 giugno scorsosi è ...

