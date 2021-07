Tennis | novità nel calendario WTA 2021 Niente tornei in Cina e Giappone A rischio le Finals di Shenzhen

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il Covid stravolge ancora una volta ildel. Questa volta è la WTA a correre ai ripari rimodulando e modificando quelli che saranno i prossimi appuntamenti del circuito maggiore. Quasi totalmente cancellati gli eventi da disputarsi in Asia. A causa delle restrizioni per raggiungere, iWTA tradizionalmente programmati in queste due nazioni non si svolgeranno. Questo vale per tutti gli eventi ad eccezione delle Shiseido WTAdi, sulle quali si discuterà più avanti. Intanto i vertici della WTA sono a lavoro per ...