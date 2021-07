Tegola Spinazzola, rottura del tendine d’achille (Di venerdì 2 luglio 2021) Il terzino della Roma, uscito in barella durante Italia-Belgio, ha riportato la rottura del tendine d’achille, come riportato da Gianluca Di Marzio. #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzolahttps://t.co/FMWPuWyCuL— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2021 Spinazzola, autore di uno splendido Europeo, potrebbe dover stare ai box per almeno 4-5 mesi. Pessima notizia per la nazionale italiana, che perde una pedina chiave nello scacchiere di Roberto Mancini. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 luglio 2021) Il terzino della Roma, uscito in barella durante Italia-Belgio, ha riportato ladel, come riportato da Gianluca Di Marzio. #ITA,deld'achille per #https://t.co/FMWPuWyCuL— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2021, autore di uno splendido Europeo, potrebbe dover stare ai box per almeno 4-5 mesi. Pessima notizia per la nazionale italiana, che perde una pedina chiave nello scacchiere di Roberto Mancini. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

