Su TikTok arrivano i video più lunghi di un minuto (Di venerdì 2 luglio 2021) (foto: Unsplash)Nelle prossime settimane su TikTok tutti potranno pubblicare video più lunghi di un minuto. La novità è stata annunciata dall’app stessa, che ha spiegato che gli utenti riceveranno una notifica per avvisarli quando la funzionalità sarà disponibile per loro. A dicembre dello scorso anno la piattaforma aveva già permesso ad alcuni suoi creator di pubblicare clip che superassero i 60 secondi, fino a 3 minuti. Ora questa possibilità sarà data a tutti, secondo TikTok, per offrire alle persone una maggiore flessibilità nella creazione dei propri video, specialmente quando si ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) (foto: Unsplash)Nelle prossime settimane sututti potranno pubblicarepiùdi un. La novità è stata annunciata dall’app stessa, che ha spiegato che gli utenti riceveranno una notifica per avvisarli quando la funzionalità sarà disponibile per loro. A dicembre dello scorso anno la piattaforma aveva già permesso ad alcuni suoi creator di pubblicare clip che superassero i 60 secondi, fino a 3 minuti. Ora questa possibilità sarà data a tutti, secondo, per offrire alle persone una maggiore flessibilità nella creazione dei propri, specialmente quando si ...

Advertising

theferroniz : cioè mi arrivano le notifiche di like e segui da tiktok - reginadeicessi : no vabbé certe ship prima arrivano su tiktok poi... - vogliounhug : poi arrivano altre frecciatine dalle sorelle Ali?? - mwinternetmedia : Anche sui #Reels di #Instagram arrivano gli annunci pubblicitari. I video pubblicitari avranno una lunghezza massi… - brightesthar : mado si vede proprio che vengono da tiktok non ci arrivano -